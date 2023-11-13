ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 2ر3% في أول 10 أيام من نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الاثنين أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 2ر3% على أساس سنوي في أول 10 أيام من نوفمبر.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات للبلاد بلغت 24ر18 مليار دولار خلال الفترة من 1إلى 10 نوفمبر الجاري، بالمقارنة مع 67ر17 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الجمارك الكورية.

وزادت قيمة الواردات بنسبة 2ر1 % لتصل إلى98ر19 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره74ر1 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات لأول مرة في 13 شهرا في أكتوبر.

وزادت بنسبة 1ر5% على أساس سنوي إلى 55 مليار دولار في الشهر الماضي بفضل زيادة مبيعات الرقائق في السوق العالمية.