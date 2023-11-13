الزمالك يعلن جاهزية مصطفى شلبي لمواجهة أبو سليم

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أعلن محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزية مصطفى شلبي للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.

وقال أسامة في تصريحات لقناة أون سبورت :" شلبي إصيب في البطولة العربية بكسر في مشط القدم وخلال مباراة إنبي شعر بضغط كبير على موضع الإصابة".

وأضاف :" اللاعب كان جاهز للمشاركة في مباراة بيراميدز الأخيرة في كأس مصر ولكننا فضلنا مزيد من الراحة للأطمئنان على قدمه وهو أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.