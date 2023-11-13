تجهيز 80 شاحنة مساعدات تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح

أعلن مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، عن تجهيز 80 شاحنة مساعدات؛ تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح.

وأشار إلى استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حتى الآن، مشيرًا إلى أن اليوم ربما يكون «الأكبر» في دخول شاحنات المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى تجهيز 150 شاحنة مساعدات يوميًا، موضحًا أن ما يدخل إلى قطاع غزة، يتم وفقًا لتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني.

وأضاف: «المساعدات تُرسل طبقًا لأولويات التربيب والتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني، وهناك تنوع كبير في المساعدات التي تشمل المستلزمات الطبية والأدوية والمساعدات الغذائية والإغاثية».