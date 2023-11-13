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مركز شباب دمياط ينظم نشاطا رياضيا وفنيا لتعزيز مهارة التعاون والمنافسة

حلمي ياسين
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 11:43 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 11:43 م

نظم مركز شباب مدينة دمياط، نشاط «كرة قدم» للطلائع من الشباب والفتيات، وذلك ضمن خطة النشاط الرياضي لشهر نوفمبر.

وأوضح الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية، في بيان له اليوم، أن النشاط يهدف إلى التوعية بأهمية ممارسة الرياضة، وأهميتها في الحفاظ على جسم سليم، وتعزيز مهارة التعاون و المنافسة، والأخلاق الحميدة داخل الملعب وخارجه.

وعلى هامش نشاط كرة القدم، تم تنفيذ نشاط فني بعنوان «الرسم علي القماش» وذلك ضمن خطة النشاط الفني لشهر نوفمبر 2023 ، والذي إلى تنمية مهارة المشاركة والتعاون بين الطلائع والشباب، واستغلال وقت الفراغ بشكل جيد واكتشاف المواهب وتنميتها، ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.


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