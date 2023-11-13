 محاكمة شاب في مانشستر بسبب الاستهزاء بوفاة بوبي تشارلتون - بوابة الشروق
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محاكمة شاب في مانشستر بسبب الاستهزاء بوفاة بوبي تشارلتون

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 7:23 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 7:23 م

مثل شاب مراهق أمام القضاء اليوم الاثنين بسبب ترديد هتافات "مسيئة" تتعلق بوفاة سير بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد، أثناء حضوره مباراة لفريق مانشستر سيتي.

ولم يتم الكشف عن هوية الصبي نظرا لصغر سنه، لكنه اعترف بشكل جزئي بارتكاب جريمة الإخلال بالنظام العام ، أثناء مثوله أمام محكمة الشباب في مانشستر.

وفي جلسة استماع قصيرة استمرت لخمس دقائق تحدث الشاب فقط لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده أثناء وقوفه أمام منصة القضاة، مع وضع ذراعيه خلف ظهره وفي حضور والدته داخل القاعة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا".

وأكدت قاضية المقاطعة جوان هيرست أن الشاب لم يواجه مشكلة من قبل ويعيش مع والديه في منطقة تامسايد في مانشستر الكبرى.

وأكدت المحكمة أن الشاب قد يتفادى توجيه اتهامات جنائية له إذا تقبل تحذير الشرطة.


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