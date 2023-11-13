عطلة عامة إضافية في كينيا لزراعة 100 مليون شجرة

يقوم الكينيون بزراعة أشجار على نطاق واسع في عطلة عامة تم تخصيصها لهذا الغرض، وهو زراعة ما مجموعه 100 مليون شجرة في يوم واحد اليوم الاثنين، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ.

وقاد الرئيس ويليام روتو اليوم الوطني الطموح لزراعة الأشجار من خلال حملة زراعة في أراضي منطقة كيو الرطبة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال العاصمة نيروبي.

وقاد وزراء الحكومة الكينية حملات مماثلة في مقاطعات مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

ومن أجل تحقيق الهدف خلال يوم واحد، سيتعين على كل فرد تقريبا من سكان الدولة الواقعة في شرق إفريقيا والبالغ عددهم 54 مليون نسمة، زراعة شجرتين.

وتأتي الحملة ضمن خطة الحكومة الكينية التي أعلنتها في ديسمبر الماضي لزراعة نحو 15 مليار شجرة بحلول عام 2032، وتقوم الحكومة بتوفير الشتلات للمواطنين مجانا.

يذكر أن إثيوبيا المجاورة أطلقت برنامجا مماثلا في عام 2019. وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد حينها أنها زرعت 350 مليون شجرة في يوم واحد بمساعدة السكان.