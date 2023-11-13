نائب رئيس الوزراء الأيرلندي يزور إسرائيل وفلسطين ومصر هذا الأسبوع

أعلن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي أنه سوف يسافر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مايكل مارتن، الذي يتولى أيضا منصب وزير الشؤون الخارجية، سيسافر أيضا إلى مصر.

صرحت السفيرة الإسرائيلية لدى أيرلندا دانا إرليخ بقولها "سوف نرحب بزيارته لإسرائيل من أجل مباحثاتنا الثنائية ومن أجل أن يكون لديه القدرة لأن يرى مباشرة الفظائع والأحداث المروعة ، ليس فقط أحداث السابع من أكتوبر ولكن كل شئ قد حدث منذ ذلك الحين في إسرائيل".

يذكر أن مارتن زار إسرائيل والضفة الغربية في سبتمبر الماضي ، قبل الاندلاع الأخير للعنف بين إسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وقال مارتن، الذي كان يتحدث أمام مجلس الشؤون الخارجية صباح اليوم الاثنين "الوضع في المنطقة وصل إلى نقطة حرجة، في ظل وضع انساني كارثي في غزة واستمرار مخاطر التصعيد الإقليمي.

وتابع نائب رئيس الوزراء الأيرلندي "أنخرط بشدة مع نظراء إقليميين منذ السابع من أكتوبر، وسوف أعود إلى المنطقة هذا الأسبوع عقب زيارتي في سبتمبر، لكي أواصل ذلك الانخراط.

كان رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارداكار قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الأعمال التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة "تقترب بشكل أكبر من الانتقام"، معربا في الوقت نفسه عن اعتقاده أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها و"ملاحقة حماس"، مضيفا أنه "ما يراه في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس".