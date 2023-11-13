الأمم المتحدة تنكس أعلامها في آسيا حدادا على أرواح موظفيها الضحايا في غزة

نكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء آسيا، اليوم الاثنين، ودعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وتم إنزال علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض عند الساعة 09,30 بالتوقيت المحلي في بانكوك وطوكيو وبكين غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط "عدد كبير من القتلى والجرحى" في "قصف" مقر برنامج الأمم المتحدة الانمائي في غزة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأظهرت مشاهد فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.



وأعلنت الأونروا، الجمعة الماضية، أن أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.



وتقصف إسرائيل قطاع غزة دونما هوادة منذ خمسة أسابيع، مما أدي لاستشهاد 11 ألفا و180 فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.