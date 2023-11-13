انسحاب المرشح الجمهوري تيم سكوت من انتخابات الرئاسة الأمريكية

انسحب السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا تيم سكوت، يوم الأحد، من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري عام 2024.

وجاء إعلان السياسي، 58 عاما، عبر قناة فوكس نيوز الأمريكية.

وكان عضو الكونجرس عن ولاية كارولينا الجنوبية- الممثل الأسود الوحيد لحزبه في مجلس الشيوخ- قد أعلن ترشحه في مايو الماضي. ولكن فرص نجاحه كانت ضئيلة منذ البداية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم بفارق كبير بين أنصار الحزب الجمهوري.

أما بالنسبة للديمقراطيين، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يترشح لإعادة انتخابه. ومن غير المرجح أن يواجه أي منافسة جدية من داخل حزبه بصفته هو من يشغل المنصب.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024.