أكبر حزب سياسي في الجزائر يزكي أمينا عاما جديدا

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زكت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر، اليوم الإثنين، بالإجماع، عبد الكريم بن مبارك، أمينا عاما جديدا للحزب خلفا لأبو الفضل بعجي الذي قرر عدم الترشح.

وتمت تزكية بن مبارك، في ختام أشغال المؤتمر الـ11 للحزب المنعقد بالجزائر العاصمة.

وتقلد بن مبارك، عدة مناصب في هياكل الحزب، من بينها قيادة محافظة بوزريعة بالجزائر العاصمة، كما انتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).

واختار مندوبو المؤتمر في وقت سابق قائمة أعضاء اللجنة المركزية التي ضمت 351 اسما.

وتعد اللجنة المركزية أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين وهي مسؤولة أمام المؤتمر وتضطلع بانتخاب الأمين العام للحزب لعهدة مدتها 5 سنوات.