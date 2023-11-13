ميار شريف تتراجع 10 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

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تراجعت ميار شريف بطلة التنس المصرية 10 مراكز في التصنيف العالمي لمحترفات التنس الصادر اليوم الاثنين، لتحتل المركز الـ59.

وتعود ميار شريف للمشاركة في بطولات التنس العالمية من خلال بطولة كولينا المفتوحة للتنس في تشيلي فئة 125 نقطة.

وكانت ميار شريف قد شاركت في أكتوبر الماضي ببطولة الصين المفتوحة للتنس للسيدات، ذات الـ 1000 نقطة، لكنها ودعت من الدور الأول، عقب الخسارة أمام نظيرتها الروسية داريا كاستاتكينا، المصنفة رقم 13 عالميًا، بمجموعتين مقابل مجموعة 2/1.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كولينا في الفترة من 13-19 نوفمبر وستكون ميار شريف هي المصنفة الأولى للبطولة.

يذكر أن ميار شريف قد توجت بلقب بطولة كولينا بتشيلى العام الماضي 2022، بعد التغلب على الأوكرانية كاترينا بايندل بنتيجة 2/1 .