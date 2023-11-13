تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبرلمانية كندية وهي تحمل رضيعها أمام مجلس النواب، وتدعو إلى وقف قتل الأطفال والقصف على غزة.

وشددت خلال كلمتها أمام النواب، على أهمية عدم تجاهل الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة، مؤكدة أن هناك أكثر من 50 ألف امرأة حامل لا تستطعن الحصول على الرعاية الطبية في القطاع المحاصر.

وقالت إن «أكثر من 100 امرأة يلدن يوميًا وسط الفوضى»، مشيرة إلى أن «الديمقراطيين الجدد دعوا منذ البداية إلى وقف إطلاق النار، وأدانوا عنف حماس، ودعوا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين».

وأضافت: «والآن يُقتل أناس لا علاقة لهم بعنف حماس، علينا أن نركز على حقوق الإنسان والقانون الدولي والكرامة الإنسانية».

وتابعت: «العمليات القيصرية تجرى للحوامل بدون تخدير»، معقبة: «تخيلي كونك حاملًا بلا دواء ولا طعام ولا ماء ولا كهرباء، النساء يتعرضن للإجهاض، والأمهات والأطفال يموتون يوميًا، وسط التفجيرات والهجمات».

واختتمت: «4 آلاف طفل قتلوا منذ بداية الحصار، كم عدد الأطفال الذي يجب أن يموت قبل أن تدعو هذه الحكومة إلى وقف إطلاق النار؟».