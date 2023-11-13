أستاذ قانون دولي: الملف المقدم لمحكمة الجنايات الدولية لابد أن يتضمن كل مجرمي الحرب

قال دكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي، إن الملف المقدم لمحكمة الجنايات الدولية لابد أن يتضمن كل مجرمي الحرب الذين شاركوا في الجرائم الوحشية ضد غزة من المسئولين السياسيين والقادة العسكرية يجب تقديمهم للمحاكمة كمجرمي حرب.

وأضاف أستاذ القانون الدولي في مداخلة هاتفية لبرنامج برنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن استكمال الملف يترتب عليه صدور قرار إيقاف لكل الأشخاص الذين شاركوا في هذه الجرائم وسيتم ملاحقتهم دوليا في أي مكان في العالم وفي أي دولة تكون منضمة لاتفاقية روما.

وأشار إلي أن الخطوة الأولى استكمال الملف ثم إثبات جرائم الحرب من خلال التحقيقات والتي يقوم بها الإدعاء العام من خلال المدعي العام كريم خان وهو المسئول عن استكمال هذا الملف مع الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة تكوين لجنة إعلامية لفرز كل ما يمكن أن يكون دليل على هذه المجازر.

وأوضح أن أقصى العقوبات في محكمة الجنايات الدولية هي عقوبة السجن المؤبد عندما تثبت على شخص ارتكابه جريمة حرب وقد تتخذ ضد المسئولين الإسرائيليين.