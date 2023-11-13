لوكسمبورج: حزبا الشعب الاجتماعي والليبرالي الديمقراطي يتفقان على تشكيل حكومة ائتلافية

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توصل حزب الشعب الاجتماعي المسيحي (تيار يمين الوسط) في لوكسمبورج اليوم الاثنين، إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، بعد خمسة أسابيع من الانتخابات.

وقال لوك فريدن المرشح الرئيسي لحزب الشعب المسيحي الاجتماعي اليوم الاثنين، إن مفاوضات حزب المعارضة الحالي مع الحزب الليبرالي الديمقراطي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته كزافييه بيتيل تكللت بالنجاح.

وأضاف فريدن أنه سيتم توقيع اتفاق ائتلاف يوم الخميس المقبل.

وبسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها حزب الخضر في انتخابات الثامن من أكتوبر الماضي، لم يتمكن الائتلاف الثلاثي الذي كان يحكم البلاد منذ عام 2013 بقيادة السياسي الليبرالي بيتل - 50 عاما، بالاشتراك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، من الاحتفاظ بالأغلبية.

وبرز حزب الشعب الاجتماعي المسيحي كأقوى حزب ، مما أعطى فريدن تفويضا لتشكيل الحكومة المقبلة ، يليه الحزب الليبرالي الديمقراطي في المركز الثاني.

ويتمتع الحزبان معا بأغلبية مريحة في البرلمان الجديد بحصولهما على 35 مقعدا من أصل 60 مقعدا.

وقال فريدن اليوم الاثنين، إنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل اتفاق الائتلاف حتى الآن ، لكن الأولويات تشمل بناء المساكن وتعزيز القوة الشرائية وتوفيق التوازن بين العمل والحياة إضافة إلى سياسة بيئية ومناخية.

وسيعيد الاتفاق حزب الشعب الاجتماعي المسيحي إلى الحكومة بعد عقد من الزمان في صفوف المعارضة.