استطلاع يرصد تنامي الاستعداد للسلوك العنيف على الطرق في ألمانيا

كشفت نتائج استطلاع للرأي تنامي الاستعداد للسلوك العنيف على الطرق في ألمانيا، خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد "أو تريند" لصالح رابطة شركات التأمين لأبحاث الحوادث، وأظهر الاستطلاع أن 56% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يقودون بسرعة أكبر من المعتاد عندما يتملكهم الغضب.

ومن جانبه، قال زيجفريد بروكمان مدير الرابطة، اليوم الاثنين:" كان من المفترض بالأساس الرد بشكل واضح على هذا السؤال بالقول "لا"، ليس هذا هو الحال"، مشيرا إلى أن "السيارة ليست مكانا مناسبا للتخلص من العدوانية".

وقال 44% ممن شملهم الاستطلاع: "إذا استعجلني الشخص الذي خلفي فإنني أضغط على المكابح قليلا حتى أثير غضبه".

وأوضحت النتائج أن 21% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يومضون أضواءهم ويصدرون إشارات عند تخطي السيارات التي أمامهم للفت الانتباه إليهم، وتزيد هذه النسبة بمقدار 9 نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع الذي تم إجراؤه في 2016.

وأظهرت النتائج أن 34% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يقتربون بشدة من السائقين "سيئي السمعة" الذين يسيرون إلى يسار الطريق حتى يجبروهم على إخلاء مسار التخطي، وتزيد هذه النسبة بمقدار 8 نقاط مئوية مقارنة باستطلاع 2016.

وذكر بروكمان الباحث المتخصص في مجال الحوادث، أنه يرى أن هناك اتجاها عاما نحو السلوك العدواني في ألمانيا، وأن هذا السلوك لا يقتصر على المرور وحسب، وتابع أن هذا يتضح مقارنة بالدراسات السابقة على سبيل المثال من عام 2016 و2019.

وشمل استطلاع العام الحالي 2002 شخص في كل أنحاء ألمانيا تبدأ أعمارهم من 18 عاما، وتم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 2 يونيو و2 يوليو الماضيين، ومن الممكن اعتباره استطلاعا تمثيليا لشرائح من المجتمع.