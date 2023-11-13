خارجية فلسطين: جرائم الإعدام الميداني تستدعي تدخل المجتمع الدولي لحماية شعبنا

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بحق المواطن عيسى علي عبد المنعم القاضي التميمي (65 عاما)، أثناء قيادته مركبته في مدينة الخليل.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، إعدام المسن التميمي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد أبناء شعب فلسطين.

وحذرت من التعامل مع جرائم القتل خارج القانون كإحصائيات وأرقام تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها جراء اغتيال حياة أبنائها وسرقتها، وفي مقدمتها جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب المحاصر في قطاع غزة.

ودعت المجتمع الدولي، إلى التخلي عن صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وفا».

وأكدت الخارجية أنها ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج على صمتها وتحمل مسئولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعب فلسطين من اعتداءات وجرائم، وصولا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.

وفي وقت سابق، استُشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي الحاووز بمدينة الخليل، وداهمت المبنى الإداري للجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام.

وأضافوا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المواطن عيسى علي عبد المنعم القاضي التميمي (65 عاما)، أثناء قيادته مركبته العمومية قرب مبنى الجمعية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في رأسه، واستشهاده على الفور.

وأفاد مراسل «وفا» بأن قوات الاحتلال استولت على حواسيب الجمعية الخيرية وملفاتها وممتلكاتها، وأغلقت أبوابها باللحام الكهربائي.