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أضاف ليونيل ميسي جائزة جديدة له بعد تتويجه بالكرة الذهبية قبل أيام في حفل فرانس فوتبول الفرنسية.

وحقق الأسطورة الأرجنتينية جائزة أفضل لاعب في إنتر ميامي لموسم 2023.

وأعلن إنتر ميامي عبر موقعه الرسمي أن ميسي هو اللاعب الأفضل في عام 2023.

وحقق ميسي الجائزة رغم انضمامه للنادي فقط في يونيو بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وعلى الرغم من انضمامه في وقت متأخر إلا أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات سجل 11 هدف وصنع 8 تمريرات حاسمة في أول 14 مباراة له في النادي . وكان جونزالو هيغواين نجم ريال مدريد ومواطنه في منتخب الأرجنتين سابقاً قد سبق له التتويج بالجائزة لكن ميسي هو اللاعب الأكثر شهرة الذي يفوز بها.

جدير بالذكر أن ميسي قد حقق الكرة الذهبية بعد مساعدة منتخب الأرجنتين على التتويج بمونديال قطر 2022 على حساب منتخب فرنسا .