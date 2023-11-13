أبو عبيدة: شهداء غزة يخلدهم التاريخ في أقدس المعارك وأنقى الرايات

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن شهداء غزة سيخلدهم التاريخ كأعظم الشهداء في أقدس المعارك وأنقى الرايات التي تقاتل في هذا الزمن.

وأضاف في كلمة مُسجلة، مساء الاثنين: "طوبى لأبناء شعبنا ومجاهدينا هذا الشرف العظيم، وكل متفرج على عذاب شعبنا سيلحقه العار ويوصم بالخزي ولن يكون في ملك الله إلا ما أراد الله".

وأشار إلى أن إيمان الفلسطينيين ورسائلهم من تحت الركام هي خير دليل على عظمتهم وكبريائهم واستحقاقهم لوسام شرف الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط في الأرض المقدسة.

وفي كلمته أيضا، قال أبو عبيدة أيضا إنّ الشعب الفلسطيني يواجه آلة القتل والإرهاب بإيمان عظيم.

وأوضح أنّه بعد 38 يوما من بدء عملية طوفان الأقصى، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لآليات الاحتلال الإسرائيلي وقواته المتوغلة في مدينة غزة وبيت حانون من عدة جهات.