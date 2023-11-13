حماس تتهم جوزيب بوريل بتوفير غطاء أوروبي لعدوان إسرائيل على غزة

اتهمت حركة حماس، اليوم الاثنين، جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بتوفير غطاء أوروبي لـ"عدوان" إسرائيل على غزة.

وقالت الحركة، في بيان، إن "اتهامات جوزيب بوريل للحركة باستخدام المستشفيات والمدنيين كدروع بشرية، قلب للحقائق وغطاءٌ أوروبي للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال والمدنيين العزل"، وفقا لـ"د ب أ".

وأضافت: "نرفض ونستنكر بشدة محاولة مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قلب الحقائق بخضوعه لرواية الاحتلال الكاذبة التي تدعي استخدام حركة حماس المستشفيات والمدنيين كدروع بشرية ونعدها غطاء للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق الأطفال والمدنيين العزل".

ودعت حركة حماس بوريل إلى التراجع فوراً عن تصريحاته "المشينة"، معتبرة أنه تجاهل "الصور والشهادات والحقائق والتقارير الدولية، التي تؤكد قيام جيش الاحتلال بقتل أكثر من 11 ألفا من الفلسطينيين غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".