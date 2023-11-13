إيلي كوهين: إسرائيل أمامها ما بين 2 إلى 3 أسابيع لتحقيق أهدافها في غزة

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، بأن بلاده أمامها حوالي مابين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتحقيق أهدافها العسكرية في قطاع غزة قبل أن يصبح الضغط الدولي لحملها على الموافقة على وقف لإطلاق النار، شديدا.

وقال في إيجاز صحفي "سياسيا، نلاحظ ضغطا على إسرائيل. الضغط ليس شديدا بعد، ولكنه يتزايد"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف: "في المحادثات التي أجريها، هناك تأكيد على الجانب الإنساني. التعاطف والصدمة من مذبحة السابع من أكتوبر ينحسران. هناك من يسعون لوقف لإطلاق النار، وإن كان ذلك لا يحدث علانية".

وتتزايد المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار وبإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني بشدة من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والكهرباء والوقود جراء الهجمات البرية والجوية، التي تشنها إسرائيل على القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها الحركة في السابع من الشهر الماضي، وتضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.