وزيرة الهجرة: أتوبيسات تجمع للمصريين بالخارج للتصويت بالانتخابات الرئاسية

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعمل على توفير وسائل نقل مناسبة للمصريين للوصول إلى اللجان الانتخابية.

وأوضحت خلال حوار خاص لها ببرنامج «90 دقيقة»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن الوزارة تكثف التواصل مع الجاليات المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب التعامل مع بعض لجان الانتخاب من خلال توفير عدد من المؤسسات المصرية بالخارج لأتوبيسات تنقل الناخبين.

وتابعت: «كأنهم رايحين رحلة أو ميكروباص، لأن ذلك مهمة وطنية، وهناك تعاون كبير، مع الكنائس والمساجد وشركات مصرية في ذلك الأمر».

ودعت وزيرة الهجرة المصريين في الخارج، إلى ضرورة النزول للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن المرشح الذي سيصوتون لصالحه.

وتابعت: «صوتكم واجب وأن تكونوا مشاركين في مستقبل هذه الدولة، ونحن حريصون على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتفاعل مع المصريين بالخارج، من خلال أشكال مختلفة».

وذكرت أن الوزارة أطلقت الوزارة حملة لحث المصريين بالخارج على الانتخاب، وتم عقد اجتماعات افتراضية مع أقطاب الجاليات المختلفة، مشددة على محاولة الوزارة بقدر الإمكان من أجل أن تكون الاجتماعات بالقارات المختلفة، وأُجري اجتماع مع المصريين بالخارج في دول الخليج.