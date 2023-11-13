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الإمارات وأوغندا تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بينهما

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 11:03 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 11:03 م

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني علاقات التعاون بين البلدين، ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.


وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن ابن زايد بحث مع موسيفيني، الذي يجري زيارة عمل للدولة تستغرق عدة أيام، جميع مسارات التعاون خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة وغيرها من جوانب التعاون بين البلدين والتي تتسق مع أولويات التنمية وتخدم تطلعاتهما إلى التقدم والازدهار المستدام.

كما تناول الرئيسان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية الشهر الجاري في إطار تعزيز الجهود الدولية للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية وإحداث تغير جذري في العمل المناخي العالمي.

من جانبه أعرب الرئيس الأوغندي عن تطلع بلاده إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

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