استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023.

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز مسجلا 33 ألفا و500 جنيه للطن.

واستقر سعر طن حديد بشاي ليسجل 33 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 32 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 2250 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 2150 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2020 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت المعلم ليسجل 2020 جنيها

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2200 جنيه.

واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2135 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2240 جنيها.

وصعد سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2400 جنيه.