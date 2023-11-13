تونس ترسل طائرة ثانية محملة بمساعدات إلى غزة

أرسلت تونس، اليوم الاثنين، طائرة عسكرية ثانية محملة بمساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووجهت تونس بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر، 13 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة والأطعمة الجاهزة للأكل وحليب الأطفال والأغطية وغيرها، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

ويتوقع تفريغ حمولة الطائرة بمطار العريش المصري مساء اليوم.

وهذه الطائرة الثانية التي ترسلها تونس إلى فلسطينيي قطاع غزة، الذي يواجه وضعا إنسانيا كارثيا ونقصا حادا في الغذاء منذ بدء القصف الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، ردا على هجوم لحركة حماس.

وتم توجيه الطائرة الأولى في منتصف أكتوبر الماضي.