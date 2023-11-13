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وحدات خاصة ألمانية وليتوانية تجري تدريبا مشتركا في فيلنيوس

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 10:28 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 10:28 م

أجرت وحدات خاصة ألمانية وليتوانية تدريبا مشتركا في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأعلن الجيش الليتواني، على منصة إكس، أن القوات تدربت في ذلك على رد الفعل على تهديدات هجينة وتهديدات تقليدية، في ظل توافر معلومات محدودة وظروف محيطة غير معروفة.

وحسب تقرير لوكالة أنباء البلطيق "بي إن إس"، فإن سيناريو التدريب تناول اقتحام محطة طاقة حرارية تحتلها قوات معادية، وأضاف أن عملية الاقتحام شارك فيها قناصة وقوات طوارئ خاصة ومروحية عسكرية.

ونقلت الوكالة عن جندي ليتواني لم تذكر اسمه القول إن التعاون مع الجنود الألمان كان ناجحا و"متزامنا ومنضبطا في موعده وفعالا".

وبدوره كتب الجيش الليتواني تعليقا على التدريب: "عمل رائع يا شباب".

وتجدر الإشارة إلى أن ليتوانيا عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

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