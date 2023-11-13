الخطوط السعودية تدرس توسيع أسطولها بشراء 150 طائرة إيرباص

تدرس الخطوط الجوية السعودية شركة الطيران الرئيسية في البلاد، التوسع الكبير في أسطولها بإضافة نحو 150 طائرة ضيقة البدن ، حيث تجري حاليا محادثات مع شركة إيرباص بشأن طراز إية 320 الأكثر مبيعا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت بلومبرج، نقلا عن المصادر ذاتها التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنه من غير المرجح أن تكتمل المحادثات الجارية بين السعودية، وإيرباص في غضون الأسبوع الجاري خلال معرض دبي للطيران المنعقد حاليا وإنها من المحتمل ألا تتكلل بالنجاح.

ومن شأن مثل هذه الصفقة أن تكون الأكبر في تاريخ المملكة.

ويجري حاليا إعادة تأهيل شركة الطيران المملوكة للدولة للتركيز على الحج الديني حسبما أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لإعادة هيكلة سوق الطيران في المملكة.

وستركز شركة "طيران الرياض" السعودية الجديدة، على السياحة حيث يستهدف بن سلمان تحويل المملكة إلى مقصد سياحي.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بسبب سرية المناقشات أن شركة طيران الرياض، التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تدرس تقديم طلبات مؤكدة لشراء 50 طائرة، إلى جانب عدد مماثل من الخيارات، مع بداية معرض "دبي للطيران" الذي بدأ اليوم.

وأوضحت المصادر أن المناقشات النهائية جارية، وربما يتغير العدد بشكل طفيف.

وتتطلع "طيران الرياض" إلى بناء شبكتها ومنافسة الشركات الإقليمية الحالية، بما في ذلك "طيران الإمارات" و"الخطوط الجوية القطرية"، في إطار مبادرة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لجعل الاقتصاد السعودي أقل اعتمادا على النفط.