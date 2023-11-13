سامي عبد العزيز: الخاسر الأكبر بعد انتصار المقاومة الفلسطينية هو الإعلام الغربي

قال الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق والخبير الإعلامي إن الخاسر الأكبر في هذه الحرب بعد انتصار المقاومة الفلسطينية على الكيان المحتل هو الإعلام الغربي والأمريكي.

وأضاف عبدالعزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن الحق والحقيقة لابد أن يثبتا وجودهما أمام العالم وأن الكذب الصهيوني والتضليل في الإعلام الغربي لايمكن أن يستمرا.

وشدد على أن مصداقية الإعلام الغربي والأمريكي انتهت تماما أمام ماتبثه القوات المقاتلة في فلسطين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي تضرب صفعات على كل القنوات والصفحات الإعلامية الإسرائيلية والأوروبية والأمريكية.

وأوضح أن أكبر دليل على ذلك تحرك الرأي العام العالمي والمظاهرات المنتشرة في كل مكان في العواصم الغربية في الميادين وأمام السفارة الأمريكية وأنه لايمكن للإعلام الكاذب أن يكون هو من حركها.

وأوضح أن خروج هذه المظاهرات نتيجة نجاح الإعلام الفلسطيني والعربي والذي أجبر الصحف الغربية على الإعتراف أنه فرضت عليها قيود على عدم نشر صور أو أخبار إلا بعد الموافقة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الإعلام الغربي والأمريكي مضطر لقبول ولطرح الرواية الأخرى غير المصادر الإسرائيلية للحفاظ على ماء وجهها أمام الفيديوهات التي تنشرها فصائل المقاومة على تدمير آليات عسكرية إسرائيلية من المسافة صفر.



وأضاف أن الصحافة والإعلام الغربي قد انتهت صلاحيتها إلى غير عودة.