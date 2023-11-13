ارتفاع معدل التضخم للسندات بأجل استحقاق لـ10 أعوام إلى أعلى مستوياته منذ أسبوعين في إسرائيل

ارتفع معدل التضخم المتعادل في إسرائيل للسندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك بأجل استحقاق لمدة 10 أعوام، إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين، بواقع 4 نقاط أساس، ليصل إلى 2.563%، الخميس الماضي، بالمقارنة مع يوم العمل السابق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أن القياس يتجه إلى تسجيل رابع زيادة يومية، وأكبر زيادة منذ أكثر من 3 أسابيع.

وانخفضت نقاط التعادل بواقع 18 نقطة أساس منذ بداية العام، وارتفعت بواقع 8 نقاط أساس هذا الشهر.

وبلغ معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر الماضي في إسرائيل 3.8% على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض بالمقارنة مع القراءة السابقة منذ أكثر من 14 أسبوعا قبل الإصدار.

ومن المقرر أن يكون الإصدار المقبل في 15 نوفمبر الجاري.