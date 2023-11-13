 ارتفاع معدل التضخم للسندات بأجل استحقاق لـ10 أعوام إلى أعلى مستوياته منذ أسبوعين في إسرائيل - بوابة الشروق
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ارتفاع معدل التضخم للسندات بأجل استحقاق لـ10 أعوام إلى أعلى مستوياته منذ أسبوعين في إسرائيل

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 1:34 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 1:34 م

ارتفع معدل التضخم المتعادل في إسرائيل للسندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك بأجل استحقاق لمدة 10 أعوام، إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين، بواقع 4 نقاط أساس، ليصل إلى 2.563%، الخميس الماضي، بالمقارنة مع يوم العمل السابق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أن القياس يتجه إلى تسجيل رابع زيادة يومية، وأكبر زيادة منذ أكثر من 3 أسابيع.

وانخفضت نقاط التعادل بواقع 18 نقطة أساس منذ بداية العام، وارتفعت بواقع 8 نقاط أساس هذا الشهر.

وبلغ معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر الماضي في إسرائيل 3.8% على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض بالمقارنة مع القراءة السابقة منذ أكثر من 14 أسبوعا قبل الإصدار.

ومن المقرر أن يكون الإصدار المقبل في 15 نوفمبر الجاري.


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