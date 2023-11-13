مسئول روسي: الطلب العالمي على أسلحتنا لم يتأثر بسبب العقوبات

أكد مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية دميتري شوجاييف، أن الطلب العالمي على الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية لا ينخفض بسبب العقوبات.



وقال شوجاييف - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - إن "تصدير السلع العسكرية من روسيا يتم بناء على الجدول الزمني المحدد والاتفاقات المبرمة".. لافتا إلى أن "محفظة طلبات الأسلحة في السنوات الأخيرة ظلت عند مستوى 50-55 مليار دولار".



في سياق آخر .. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو صباح اليوم أن الجيش الروسي قصف 21 بلدة تابعة للإقليم 57 مرة في أخر 24 ساعة.



قال مالاشكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن "الروس نفذوا 54 ضربة مدفعية على مستوطنات الخطوط الأمامية، مثل هوليبول وزاليزنيشن وكلاباني وبريوبرازينكا ونوفواندرييفكا ونوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وبيلوهيريا وبولتافكا ولوهيفسكي وكاميانسكي وبلافني".



وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، شن الروس غارات جوية على بلدتي أوريكيف وروبوتاين وهجمات بطائرات بدون طيار على ليفادني ولحسن الحظ، ظل المدنيون سالمين، في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن تدمير منزل".