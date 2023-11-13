قال الإعلامي أسامة كمال، إن نور غزة المظلمة موجود في قلوب أبنائها المؤمنين بقضيتهم.

وأضاف خلال برنامجه "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الاثنين، أنّ أهالي غزة يعيشون في ظلام حالك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أنّ 70% من كهرباء غزة مصدره خطوط قادمة من إسرائيل، و30% مصدرها المحطات العاملة بالوقود، حسبما أوردته مجلة إيكونوميست.

وعقّب كمال: "اللي الاحتلال مش فاهمه، أو فاهمه بس بيكابر بعجرفته إن النور مكانه في القلوب.. النور مكانه في قلوب كل مؤمن بقضيته.. النور مكانه في قلب كل طفل بيودع صحابه وقرايبه ونفسه في ربع ساعة نوم بدون خوف".

واستكمل: "النور مكانه في قلب كل سيدة فقدت ابنها أو زوجها أو أخوها أو حفيدها وفضلت واقفة صامدة، تربي الأجيال على المقاومة".

وختم قائلا: "النور في قلوب كل الصادقين يا قادة الاحتلال.. النور مش في الشوارع.. ضلّموا غزة، ضلّموا الشوارع، ضلّموا السوشيال ميديا، وضلموا على المظاهرات اللي بتهاجمكم في العالم كله.. ضلموها مهما تضلموها.. لا يمكن هتضلموا قلوب المناضلين".