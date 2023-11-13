انخفضت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، خلال بداية تعاملات اليوم، الإثنين، أولى تعاملات الأسبوع، ليهبط سعر عيار 21 الأكثر مبيعا مسجلا 2600 جنيها، مقابل 2610 جنيها، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا للموقع الإلكتروني للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.



وبحسب الشعبة، تراجع سعر جرام عيار 24 مسجلا 2972 جنيها، مقارنة بـ2982 جنيها، وانخفض سعر جرام عيار 18 عند 2229 جنيها، بدلا من 2239 جنيها.



وخسر سعر الجنيه الذهب نحو 40 جنيها، ليسجل 20800 جنيه، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.



وعالميا، انخفض السعر الفوري للذهب خلال جلسة اليوم، بنسبة 0.15% مسجلا 1937 دولارا للأوقية، بينما زادت أسعار العقود الآجلة بنسبة 0.21% لتسجل 1941 دولارا للأوقية.