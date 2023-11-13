الأمن الإيراني يفكك عصابة لتهريب الأسلحة شرق البلاد

أعلن اميد رضائي المدعي العام للمحاكم العامة والثورة في مدينة كهوج بمحافظة كرمان (بجنوب شرق إيران)، إنه قد تم تفكيك عصابة تهرب الأسلحة الحربية على نطاق واسع في مناطق شرق وجنوب شرق البلاد.



ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن اميد رضائي، قوله في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إنه قد تم رصد أعضاء عصابة لتهريب الأسلحة والذخائر الحربية من قبل مديرية الأمن بمحافظة كرمان، بعد القيام بسلسلة من الإجراءات الفنية والاستخبارية المنسجمة.



وأضاف: "تم توجيه ضربة إلى العصابة المذكورة فجر اليوم، وفي عملية مفاجئة تم القبض على ثلاثة من قادتها الرئيسيين، بأمر قضائي".



وتابع المسئول أن "المهربين كانوا يعتزمون نقل هذه الشحنة من الأسلحة من شرق البلاد إلى محافظات وسط البلاد"، مشيرا إلى ضبط 36 ​مسدسا في هذه العملية.