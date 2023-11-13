تحويل مقر الإقامة الأخير للبابا الراحل بنديكت السادس عشر إلى دير مجددا

تقرر تحويل مقر الإقامة الأخير للبابا الراحل بنديكت السادس عشر، ماتر إيكليسيا، إلى دير.

فقد أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين أنه بناء على أمر من البابا فرنسيس، سيتم استخدام المبنى الآن مجددا من أجل "غرضه الأصلي".

يذكر أن السلف الألماني لفرانسيس - واسمه في شهادة الميلاد جوزيف راتسينجر - قضى فترة تقاعده هناك بعد استقالته المفاجئة في 2013.كما توفي بنديكت السادس عشر، الذي شغل منصب البابا لثماني سنوات، هناك عشية رأس السنة الجديدة، 2022 وهو في سن ناهز 95 عاما.

وكان البابا يوحنا الثاني قام بافتتاح ماتر إيكليسيا، وهي كلمة لاتينية معناها أم الكنيسة، في عام 1994.

وبصفته بابا فخريا، عاش بنديكت السادس عشر هناك لقرابة عقد من الزمان، مع كاتم أسراره جورج جينسفاين.

ويعد الدير في الفاتيكان مركز اتصال لجميع أولئك الذين يختلفون مع النهج الليبرالي للبابا فرنسيس.

ومنذ ذلك الحين عاد جينسفاين (67 عاما) إلى مدينة فرايبورج الألمانية بجنوب غرب البلاد.