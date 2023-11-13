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مدرب برينتفورد: صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

نديم ناجي
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 1:16 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 1:16 م

أشادر توماس فرانك المدير الفني لبرينتفورد الإنجليزي بمحمد صلاح لاعب ليفربول، وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه صلاح خلال الموسم الحالي.

وكان صلاح قد سجل هدفين في فوز ليفربول على برينتفورد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 في الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز الريدز 3-0.

وقال توماس فرانك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: " يورجن كلوب دائما ما يشيد بمحمد صلاح كثيرًا، لكنني في الواقع لا أعرف ما إذا كان يحصل على ما يكفي من الثناء نتيجة لما يقدمه مع الفريق".

وأضاف:" استطيع أن أقول أن صلاح يعتبر أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حاليا، من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، يا له من مستوى، كبير يقدمه".

وتابع: "صلاح هو أحد أفضل اللاعبين الهجوميين في العالم، ليس من العشرة الأوائل، بل من الثلاثة الأوائل في العالم".

وأختتم تصريحاته قائلا" عندما تواجه لاعب بامكانيات صلاح ويكون هو منافسك فبالتأكيد سيكون لديك مشكلة، لانه يسبب الكثير من المشاكل للدفاعات".

 


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