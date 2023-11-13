كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفع إجمالي قيمـة الصادرات لدول حوض النيل ليبلغ 1.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7.3%، وفقا لنشرة "التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2022".

وتتناول النشرة حجم التجارة (الصادرات، والواردات) مع دول حوض النيل (السودان، أثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بروندى، إريتريا، جنوب السودان).

وبحسب الإحصاء، ارتفع إجمالى قيمة الواردات من دول حوض النيل لتبلغ 1.4 مليـار دولار عام 2022، مقابل 0.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9%.

وجـاءت السودان فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 929.2 مليون دولار عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 12.4% وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان أسمدة، لدائن ومصنوعاتها (مواد خام لصناعة البلاستيك).

جاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022 مقابل 382 مليون دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 7.0٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لـدائن ومصنوعاتها، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

وجاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمتـه 524.5 مليـون دولار عام 2022، مقابل 110.9 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 373٪ وكان أهـم الأصناف التى تم إستيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.

وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 30.8 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، وقطن، وجاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 625.0 مليون دولار عام 2022 مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 31.5%.

وجاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 674.1 مليون دولار عام 2022، مقابل 604.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 11.5٪.