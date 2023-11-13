 الهلال الأحمر الفلسطيني يحمل المجتمع الدولي المسئولية عن انهيار المنظومة الصحية في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهلال الأحمر الفلسطيني يحمل المجتمع الدولي المسئولية عن انهيار المنظومة الصحية في غزة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 1:00 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 1:00 م
حملت المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، المجتمع الدولي وكل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المسئولية عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية - "اليوم، نحن نحمل المجتمع الدولي وكل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المسئولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة بعد إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة وتوقفها عن العمل بشكل كامل؛ بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن، أمس الأحد، خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بشكل كامل، مؤكدا أن المستشفى يعاني من شلل كامل في تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، مبينا أن المسافة بين مدخل المستشفى والآليات العسكرية والدبابات لا تزيد عن 20 مترًا.

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