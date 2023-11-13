قضية فلسطين حاضرة في ملتقى الأقصر للتصوير بلوحة عن قصيدة لا تصالح للفنان محمد عبدالهادي

ألقت أحداث غزة بظلالها على ملتقى الأقصر الدولي لفن التصوير، والذي يختتم أعمال دورته الـ16 في الخامسة مساء اليوم الاثنين، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش، حيث يقدم الفنان التشكيلي المصري محمد عبد الهادي، لوحة زيتية مقسمة إلى جزئين يتناول فيها تفاصيل القضية الفلسطينية، معتمدا على قصيدة لا تصالح للشاعر الراحل أمل دنقل.

وقام عبد الهادي بسرد كثير من التفاصيل البصرية عبر لوحته التي تجسد حالة الصراع الفلسطيني ضد خطط التوسع الصهيوني الإسرائيلي على حساب الأرض العربية.

وفي تصريح خاص لـ"الشروق" قال عبد الهادي، إن الفنان لا يمكن أن ينفصل عن عالمه، وقضايا وطنه وأهله، وأن القضية الفلسطينية حاضرة دائما ولا تغيب عن وعي الفنان الحقيقي، ودوره الأساسي أن يعبر بصدق عن تطلعات الناس الذين يمثلهم.

وأضاف أن تجربته في الملتقى كانت محدودة بعنصري الوقت والمساحة المتاحة لتقديم مثل هذا العمل، وقال إن التعبير عن قضية فلسطين يحتاج لوحات ضخمة تتجاوز عشرات الأمتار وجداريات عملاقة تستوعب التفاصيل الكثيرة، والأحداث المتلاحقة، والآلاف من قصص النضال التي سطرها الشهداء.

وأكد أنه لن يتوقف عن العمل في هذا الاتجاه، وأنه سيسعى لتقديم أعمال ضخمة من خلال مشاريع فنية أخرى في المستقبل.

وأوضح عبد الهادي، أنه اعتمد بشكل أساسي على قصيدة لا تصالح لأمل دنقل التي تعبر بكل صدق عما نعيشه من أحداث على مدار السنوات الطويلة.

على صعيد آخر قال الفنان القطري محمد عتيق - المشارك في الدورة 16 للملتقى، أن اللون الأسود الذي غلف محيط لوحته هو انعكاس لحالة الحزن التي تعيشها المنطقة العربية بسبب أحداث غزة، وأشار إلى استخدامه لبعض العناصر الفرعونية تأثرا بما شاهده خلال جولاته بالأقصر، والتي وصفها وفق الأسلوب الفني الذي ينتهجه في كل أعماله.