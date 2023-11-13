 مسئول أوكراني: مقتل ثلاثة أشخاص في قصف روسي على خيرسون - بوابة الشروق
الإثنين 13 نوفمبر 2023 10:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مسئول أوكراني: مقتل ثلاثة أشخاص في قصف روسي على خيرسون

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 10:43 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 10:43 م

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 17 آخرون، في قصف روسي على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها اليوم الاثنين، حسبما قال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين.

وقال بروكودين على تطبيق تيليجرام، إن شخصين لقيا حتفهما في قصف مدفعي روسي على وسط المدينة، كما أصيب 10 أشخاص آخرين.

وخارج المدينة، لقي رجل مسن حتفه وكانت ابنته وطفلها الرضيع (شهران) من بين المصابين.

وكان الجيش الأوكراني قد تمكن من تحرير الجزء الشمالي من خيرسون في العام الماضي، ولا يزال الجزء الجنوبي يخضع لسيطرة روسيا الذي يقصف المجتمعات التي تسيطر عليها أوكرانيا من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك