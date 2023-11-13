مسئول أوكراني: مقتل ثلاثة أشخاص في قصف روسي على خيرسون

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 17 آخرون، في قصف روسي على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها اليوم الاثنين، حسبما قال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين.

وقال بروكودين على تطبيق تيليجرام، إن شخصين لقيا حتفهما في قصف مدفعي روسي على وسط المدينة، كما أصيب 10 أشخاص آخرين.

وخارج المدينة، لقي رجل مسن حتفه وكانت ابنته وطفلها الرضيع (شهران) من بين المصابين.

وكان الجيش الأوكراني قد تمكن من تحرير الجزء الشمالي من خيرسون في العام الماضي، ولا يزال الجزء الجنوبي يخضع لسيطرة روسيا الذي يقصف المجتمعات التي تسيطر عليها أوكرانيا من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.