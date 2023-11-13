جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توقع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية

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* تقديم برامج الدراسات العُليا في إدارة الأعمال والماجستير المهني في المحاسبة للعاملين بوزارة المالية

وقعت كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST)، برتوكول تعاون بينها وبين وزارة المالية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وحضر توقيع البروتوكول د. أحمد سمير رشدي عميد الكلية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم، وجمال حسين رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية.

وقال د. أحمد سمير رشدى عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هذا البروتوكول يأتى في إطار التعاون المثمر لتقديم برامج الدراسات العُليا (الماجستير المهني في إدارة الأعمال والماجستير المهني في المحاسبة) للسادة العاملين بوزارة المالية ومصالحها والجهات التابعة لها وأسرهم من الدرجة الاولى.

جامعة مصر هي الأولى إفريقيا، التي تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.