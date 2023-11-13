إكسون تسعى لتصبح أكبر مورد لليثيوم للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030

تسعى شركة الطاقة الأمريكية العملاقة "إكسون موبيل" لتصبح واحدة من أكبر موردي الليثيوم لبطاريات السيارات الكهربائية، بمناسبة أول خطوة كبيرة لعملاق النفط بعيدا عن الوقود الأحفوري منذ عقود.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، إن إكسون ستقوم باستخراج المعدن من خزانات المياه المالحة الجوفية من الحجر الجيري في المنطقة التي تعرف باسم تكوين "سماكوفر فورميشان" في جنوب ولاية أركنساس، باستخدام طريقة جديدة تسمى استخراج الليثيوم المباشر، وهي طريقة غير منتشرة حاليا على نطاق واسع.

وقالت بلومبرج، إن إكسون تستهدف إنتاج أول ليثيوم لها بحلول عام 2027 وزيادة إنتاجها من هذا المعدن إلى ما يكفي مليون سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2030.

وقال دان أمان، رئيس أعمال الحلول منخفضة الكربون في إكسون خلال مقابلة اليوم الإثنين، إن هذا المستوى من الإنتاج سيصل إلى نحو 100 ألف طن سنويا، كما أنه سيجعل إكسون واحدة من أكبر عشرة منتجين على مستوى العالم.