منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي دخل شهره الثاني، ضجت مدرجات ملاعب كرة القدم حول العالم وخاصة الأوروبية منها، بأعلام فلسطين ولافتات الدعم والتضامن مع محنة الشعب الفلسطيني المنكوب بالاحتلال والعدوان الإسرائيلي، على الرغم من فرض معظم أندية كرة القدم في القارة الأوروبية قيودا على لاعبيها وجماهيرها لمنعهم من التعبير عن دعم فلسطين.

وربما حدث ذلك بعدما ساهم كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وكذلك اللجنة الأوليمبية الدولية، في كسر شعار "لا سياسة في الرياضة"، بعد حرص تلك الكيانات على إظهار الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا، ما ساعد على محو أي حرج في استخدام الأحداث الرياضية لدعم القضايا السياسية المختلفة، وفقا لـ"بي بي سي".

وتستعرض الشروق أبرز صور التضامن والدعم مع فلسطين في المدرجات العالمية، والتي كان أبرزها، ما أقدمت عليه أول أمس السبت جماهير نادي ريال سوسيداد الإسباني، قبل انطلاق المباراة مع فريق بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في رسالة رمزية جريئة، ارتدى فيها عدد من جماهير نادي سوسيداد ملابس وأقنعة بيضاء، ملطخة بالدماء، مع رفع العلم الفلسطيني.

ولم تكن المرة الأولى منذ العداون الإسرائيلي على غزة التي يرفع فيها جماهير نادي سوسيداد الإسباني الأعلام الفلسطينية، فخلال المباراة بين ريال سوسيداد، وريال مايوركا، في الدوري الإسباني، والتي أقيمت السبت 21 أكتوبر الماضي في إقليم الباسك، رفعت الجماهير عددا كبيرا من الأعلام الفلسطينية التي تحمل عبارة "فلسطين حرة".

جماهير نادي سلتيك الإسكتلندي أيضا دائمة الدعم للقضية الفلسطينية، ومنذ اليوم الثاني لعملية طوفان الأقصى، أظهرت دعمها للمقاومة الفلسطينية خلال المباراة التي جمعت فريقها مع فريق كيلمانروك في الدوري المحلي، ورفعت جماهير النادي لافتات حملت شعار "الحرية لفلسطين"، وأخرى كتب عليها "النصر للمقاومة".

- جماهير سلتيك في الدوري الاسكتلندي بعد عملية طوفان الأقصى

وفي نهاية أكتوبر الماضي عاود الآلاف من جماهير سلتيك، رفع أعلام فلسطين عاليا قبل المباراة ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تحدى لتوجيهات النادي الذي سبق أن واجه إجراءات تأديبية، وغرامة قدرها 8600 جنيه إسترليني في عام 2016 بسبب عرض أعلام فلسطين في مباراة ضد فريق هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي.

وفي إحدى مباريات الدوري الإسباني نهاية أكتوبر الماضي، بين فريقي أوساسونا وغرناطة، رفعت جماهير نادي أوساسونا الإسباني الأعلام الفلسطينية، في تحد لقرارات الدوري الإسباني والشرطة، وذلك على خليفة ما أثارة مهاجم غرناطة الإسرائيلي شون وايزمان من غضب على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما شارك رسائل تطالب بإطلاق النار على رؤوس الفلسطينيين.

أيضا حضرت الأعلام الفلسطينية، نهاية أكتوبر الماضي، خلال المباراة التي جمعت بين فريقي ليفربول، وإيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.