صرح فرج عامر، رئيس سموحة عن أسباب تراجع مستوى ناديه، موضحا ثقته الكاملة في أحمد سامي المدير الفني الحالي للفريق.
وقال فرج عامر عبر شاشة القناة الأولى:"مستوى سموحة تراجع في الموسم الماضي فقط لأني لم أكن رئيس النادي وقتها".
وأضاف:"ثقتنا كبيرة في المدير الفني أحمد سامي ولا أتحدث معه في الأمور الفنية".
وواصل:"أحمد سامي تألق مع سموحة والفريق مستقر وهو من المدربين المميزين".
وأكمل:"تلقينا العديد من العروض لبيع اللاعبين لكن الأمر يرجع للمدير الفني أولا.. محمد مغربي مستمر لنهاية الموسم ولن نقطع إعارته".
وواصل:" أتوقع انتقال أحمد فتوح ومحمد حمدي إلى الأهلي نتيجة استنتاج لحواراتي مع أطراف مختلفة".
وأتم:" علاقتنا طيبة بالزمالك مثل الأهلي تماما ولا يوجد أي خلافات بيننا".