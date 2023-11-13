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فرج عامر: أتوقع انتقال فتوح للأهلي.. وهذا موقف مغربي

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 3:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 3:33 ص

صرح فرج عامر، رئيس سموحة عن أسباب تراجع مستوى ناديه، موضحا ثقته الكاملة في أحمد سامي المدير الفني الحالي للفريق.

وقال فرج عامر عبر شاشة القناة الأولى:"مستوى سموحة تراجع في الموسم الماضي فقط لأني لم أكن رئيس النادي وقتها".

وأضاف:"ثقتنا كبيرة في المدير الفني أحمد سامي ولا أتحدث معه في الأمور الفنية".

وواصل:"أحمد سامي تألق مع سموحة والفريق مستقر وهو من المدربين المميزين".

وأكمل:"تلقينا العديد من العروض لبيع اللاعبين لكن الأمر يرجع للمدير الفني أولا.. محمد مغربي مستمر لنهاية الموسم ولن نقطع إعارته".

وواصل:" أتوقع انتقال أحمد فتوح ومحمد حمدي إلى الأهلي نتيجة استنتاج لحواراتي مع أطراف مختلفة".

وأتم:" علاقتنا طيبة بالزمالك مثل الأهلي تماما ولا يوجد أي خلافات بيننا".


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