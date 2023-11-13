أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أنه لا يتوقع اكمال انتوني موديست مسيرته مع النادي الأهلي، وان يتم التعامل معه بواقعية شديدة، مطالبا بضرورة البحث عن مهاجم أجنبي آخر قادر على إفادة الفريق الاحمر خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "تعاقدات صنداونز سواء بأموال أو مجانا، كلها تشبه طريقة لعب الفريق".

وأضاف: "التعاقد مع لاعبين جيدين يستلزم متابعته لأكثر من عامين، هناك لاعبين نفاجئ بـcv الخاصة بمسيرتهم بعد رحيلهم عن الأندية، من يشترى لاعب عليه متابعته جيدًا. وأزمة الزمالك معظمها بسبب اللاعبين الأجانب، هناك لاعبين انضمت بدون دراية ورحلوا عن النادي وتسببوا في عقوبات كثيرة بسبب القضايا التي قاموا برفعها ضد النادي".

وأكمل: "ليفربول كان يتابع محمد صلاح لمدة سنوات عن طريق مسئولي وكشافي النادي، لكن هنا في مصر تدار الأمور بشكل غريب، ونجد أنفسنا نتحدث في أمور بعيدة تماما عن الفكرة الاساسية من وراء جلب لاعبين".