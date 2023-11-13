تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، في مدينة موروني عاصمة جزر القمر دورة تدريبية حول "التفاعل مع المنظومة العربية لحقوق الإنسان" لفائدة الجهات الحكومية والوطنية المعنية بملف حقوق الإنسان في جمهورية القمر المتحدة.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية، بأن تنظيم الدورة التدريبية يأتي بناء على طلب "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات" بالقمر، وفي سياق انضمام جمهورية القمر المتحدة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 19 يناير الماضي، وتندرج ضمن سلسلة ورش تدريبية تهدف لبناء القدرات بهدف تمكين القمر من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها كدولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وتنعقد الورشة التدريبية على مدار ثلاثة أيام بالتوازي لمجموعتين، الأولى للناطقين باللغة العربية والثانية للناطقين باللغة الفرنسية. ويعتمد تنفيذ الورشة التدريبية على أسلوب تشاركي وتفاعلي بين المدرب والمشاركين على نحو يتضمن تدريبات عملية تمكن من الحصول على معارف عامة عن منظومة حقوق الإنسان الدولية ومعرفة عميقة عن منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية وسبل التفاعل معها.

ويشارك في الدورة التدريبية ما مجموعه 40 من المسئولين والخبراء الحكوميين المعنيين بملف حقوق الإنسان بجمهورية القمر المتحدة، علاوة على أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

ومع انتهاء أعمال الورشة التدريبية، سيتعرف المشاركون على كيفية إعداد التقرير الحكومي للدولة الطرف وتقارير الظل التي يتم إعدادها من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لرفعها إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كآلية إقليمية معنية بمتابعة تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن جاهزيتها لتوفير برامج لبناء القدرات للدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان وعلى النحو الذي يلبي احتياجات الدول الراغبة في ذلك.