موسكو تقدر الجهود القطرية لحل مجموعة معقدة من مشاكل غزة

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف لسفير قطر بموسكو أحمد بن ناصر عن تقدير روسيا لجهود الوساطة التي تبذلها الدوحة لحل مجموعة معقدة من المشاكل على خلفية الوضع في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، أشار إلى المحادثات التي أجراها بوجدانوف مع السفير القطري الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني يوم أمس السبت، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وأضاف البيان: "تم خلال الحديث التفصيلي مناقشة قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الوضع الكارثي الناشئ في قطاع غزة".

وأردف: "وخلال ذلك أعرب الجانب الروسي عن تقديره الكبير لجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر لحل مجموعة معقدة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي نشأت نتيجة للأزمة الحالية، غير المسبوقة في حجمها".

وذكر البيان أنّه تمت كذلك مناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا ودولة قطر، "بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط ووضع جدول زمني للاتصالات الثنائية المقبلة".