الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقا لتعزيز الإمدادات المحلية من المواد الخام الرئيسية

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إجراءات ليتمتع باكتفاء ذاتي أكبر من المواد الخام الرئيسية، التي يحتاج إليها للمساعدة في إدارة الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأفاد بيان بأن مفاوضين من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء توصلوا إلى اتفاق بشأن تعزيز عمليات التعدين داخل الاتحاد، وتقليص الاعتماد على أي دولة أخرى للحصول على المواد الخام الحيوية لإنتاج منتجات تتنوع من البطاريات إلى الألواح الشمسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيري بريتون، مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي قوله على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي إن "قانون المواد الخام الحيوية، الذي قدمته قبل أكثر من ثمانية أشهر- سوف يزيد مرونة أوروبا وأمنها الاقتصادي".

ومن المقرر أن يتحول تركيز المناقشات الآن إلى الركيزة الأساسية الأخرى لمحاولة الاتحاد الأوروبي دعم قطاع التكنولجيا النظيفة، وهو قانون الصناعة الصفرية الصافية.

وتضغط فرنسا من أجل مزيد من الاعتراف بالطاقة النووية باعتبارها واحدة من التكنولوجيات الرئيسية التي يتعين على الاتحاد الأوروبي التركيز على تعزيزها.