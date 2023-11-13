مسئول أمريكي عن إخلاء مستشفيات غزة: على إسرائيل أخذ الحيطة والحذر

أرجع المبعوث الأمريكي الخاص بالشئون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، السبب في وجود قوات الاحتلال على بعد 20 مترا من مستشفى الشفاء بغزة، إلى أن حركة حماس تستخدم هذه المنشأة كدرع حماية لها.



وعن مطالبة قوات الاحتلال للمصابين والمرضى بإخلاء المستشفى، أجاب خلال جواره ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قانة «أون»، مساء الأحد، بأنه يجب السماح بالإخلاء عبر ممرات آمنة متفق عليها بشكل آمن، ومن جانبها قاطعته «الحديدي»: «هل تريدون إخلاء مستشفيات ؟! أين يحدث ذلك؟».



وبدوره رد المبعوث الأمريكي للشئون الإنسانية في الشرق الأوسط، قائلا: «ظروف غزة بسبب حماس وما فعلته على مدار 15 سنة الماضية كان استثنائياً، الموقف صعبا مع الاحترام لأي قضية إنسانية، ومع ذلك لا بد من رعاية قصوى للمرضى، وعلى إسرائيل أخذ الحيطة والحذر، وعلى حماس أيضا أن تكون راغبة في السماح لهؤلاء بالإخلاء؛ ليتمكنوا من التحرك بشكل أمن».



وعقب: «يجب أن تكون حماس مستعدة لعدم استخدام المرضى في مستشفى الشفاء كدروع بشرية»- على حد زعمه.