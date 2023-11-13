محافظ الإسماعيلية يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للزراعة والفلاحين

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ترأس اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للزراعة والفلاحين، لمناقشة وحل مشاكل المزارعين.

بدأ الاجتماع بإشادة نقيب الفلاحين بالمحافظة بقرار محافظ الإسماعيلية بإنشاء المجلس الأعلى للزراعة والفلاحين لما له من أثر طيب في نفوس المزارعين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، عرض نقيب الفلاحين بعض المشاكل التي تواجه المزارعين والخاصة باستخدام كارت الفلاح وعدم صرف الأسمدة أولًا بأول.

ووجه بشارة الإدارات الزراعية بجميع مراكز ومدن الإسماعيلية بتدقيق بيانات الفلاحين الصادر لهم كارت الفلاح تلافيا لمشاكل عدم صرف الأسمدة للمزارعين.

وشهد الاجتماع مناقشة مشاكل المزارعين والخاصة برى الأراضى الزراعية ومشاكل انتظام المنوبات بجميع الأراضي المزروعة وخاصة المناطق المزروعة بالقمح.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للصرف الزراعي، عدم وجود أية مشاكل في انتظام المنوبات حاليا، وفي حال وجود مشاكل في انتظام المنوبات سيتم حلها سريعا، كما ناقش الاجتماع مشاكل مصرف المنطقة الصناعية بأبوخليفة.

ووجه بشارة بتشكيل لجنة من مديرية الزراعة والري والصرف الزراعي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس مع بحوث الصرف، لبحث ودراسة الحلول المناسبة لمصرف المنطقة الصناعية بأبو خليفة.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بمتابعة كلًا من مصرف الكفاح ومصرف أبوطفيلة لحل مشاكلهم بشكل جذري.

ووجه بشارة مديرية الزراعة بعقد ندوات توعية للمزارعين والخاصة بالطرق البديلة لتسطير الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح، لتحسين التربة وزيادة إنتاجها.

وناقش الاجتماع مشاكل الأراضي الزراعية والمزارعين وعدم حصولهم على الأسمدة من قِبَل الإدارات الزراعية بالمحافظة.

وأكد بشارة ضرورة حوكمة الوضع من الدولة والمواطن، ويجب على المزارعين الالتزام بالقوانين واللوائح وتصحيح أوضاعهم القانونية للحصول على الأسمدة.