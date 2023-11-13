شاهد الملايين حول العالم مقاطع الفيديو والصور المنقولة لآلاف الأشخاص، عجائز وأطفال ونساء وشباب، يسيرون مشياً على الأقدام للفرار من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة، متجهين إلى جنوبها، قاطعين آلاف الأميال آملين أن يجدوا الأمان ولو قليلاً.

ونقل مراسل رويترز بعض من كلمات هؤلاء النازحين أثناء رحلتهم على الطريق نحو الجنوب، ووصف الوضع، "فر الفلسطينيون سيرا على الأقدام وعلى عربة تجرها الخيول ومتشبثين بجوانب شاحنات مكتظة أمس الأحد باتجاه الجنوب عبر قطاع غزة هربا من الضربات الجوية الإسرائيلية، معبرين عن خوفهم ويأسهم وشعورهم المرير بالتخلي عنهم".

"لا يوجد مكان آمن في غزة".. ذلك أول ما قاله الفلسطيني النازح أحمد الكحلوت: "لقد أصيب ابني، ولم يكن هناك مستشفى واحد أستطيع نقله إليه حتى يتمكن من إجراء الغرز، لا يوجد ماء، ولا يوجد حتى ماء مالح يمكننا غسل أيدينا به".

وكان أحمد قد أُجبر على مغادرة منزله للبحث عن الضروريات الأساسية لعائلته، بينما "هناك جثث تملأ شوارع غزة"، على حد وصفه، وأضاف أنه لا يزال هناك من يأمل في حل الصراع قريبا، "لكن الله وحده يعلم ما إذا كان سيتم حل هذه المشكلة، لقد خذلنا العالم كله، والعالم التقدمي الذي يتباهى بحقوق الإنسان خذلنا".

وقالت مريم البورنو، وهي امرأة فلسطينية تتجه جنوبا، إن الموت والتشريد والجوع أجبرها وأطفالها على مغادرة المنزل "للهرب للنجاة بحياتنا، لقد رأينا الموت بأعيننا، وطوال ذلك الوقت كنا خائفين".

وأوضح أحد الرجال لمراسل الوكالة: "حتى في ملاجئ الأونروا، لا يمكننا أن نجد الآمان، أنا فقط أبحث عن مكان آمن لا أكثر، لإنقاذ نفسي وأطفالي".

وأكد إسماعيل النجار، الذي تعرض المجمع السكني لأسرته في خان يونس بجنوب البلاد لقصف جوي، كان أقل تفاؤلا، "كنت قادماً مع حصاني، أوقفت الحصان، وجاءت الطائرة وأطلقت شيئاً ما.. كان هناك قصف في كل مكان، الأمر ليس مجرد دمار، إنه زلزال.. أسأل الله أن ينتقم من قتلة الأطفال".

وكانت إسرائيل طلبت من السكان إخلاء المنطقة في شمال غزة، لمواجهة مقاتلي حماس، على حد قولهم، وذلك في ظل قصف مستمر على القطاع المحاصر دون هوادة.