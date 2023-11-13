 وزيرة خارجية ألمانيا تضطر إلى قطع كلمتها في بروكسل بسبب مطالبة امرأة بوقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
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وزيرة خارجية ألمانيا تضطر إلى قطع كلمتها في بروكسل بسبب مطالبة امرأة بوقف إطلاق النار في غزة

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 11:35 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 11:35 م

وقعت حادثة مثيرة للانتباه خلال مشاركة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في فعالية في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء اليوم الاثنين.

فقد اضطرت الوزيرة الألمانية إلى قطع كلمتها عن السياسة الخارجية النسوية في الفعالية بسبب مطالبة إحدى المشاركات بصوت عال بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولما استمرت المرأة في الحديث رغم أنها عُرِض عليها أن تتحدث في ندوة نقاشية تالية، اصطحبتها الشرطة إلى الباب للحديث معها، وهو ما لم يعجب بيربوك التي كانت تريد أن تدخل المرأة مرة أخرى إلى القاعة لكن المرأة رفضت هذا.

تجدر الإشارة إلى أن بيربوك كانت رفضت مجددا الانضمام إلى المطالبات المنادية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل ظهر اليوم.

وقالت بيربوك: "أنا أتفهم تماما الدافع في ظل هذا الوضع الرهيب، حيث لا يعاني الأطفال الأبرياء والأفراد والنساء والأمهات والأسر بشكل رهيب فحسب، بل إنهم يفقدون حياتهم أيضا".

وأضافت أن الدوافع لا تكفي وحدها لمساعدة الناس، موضحة أن أولئك الذين يطالبون بمثل هذا الأمر يجب عليهم أيضا الإجابة على أسئلة، مثل كيفية ضمان أمن إسرائيل وماذا سيحدث لـ"الرهائن" لدى حماس.

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